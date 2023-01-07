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العراق.. السوداني يسابق الزمن في مواجهة الانقسامات

عراقيان أمام مقر بلدية بغداد (أ ف ب)
8 يناير 2023 01:05

هدى جاسم (بغداد)

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يسابق رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الزمن لتنفيذ وعوده الانتخابية والتغلب على الانقسامات الداخلية، أملاً في قطع الطريق على عودة المواجهات بين القوتين السياسيتين الأبرز في العراق «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي» الحاضنة السياسية للحكومة.
وبحسب مصادر مطلعة، ناقش الاجتماع الأخير لـ «الإطار التنسيقي»، الذي حضره السوداني، سبل منع عودة التوتر بين «التيار الصدري» و«الإطار»، فيما منح الأخير مهلة 6 أشهر لتنفيذ البنود الرئيسة في البرنامج الحكومي. وأفادت المصادر لـ «الاتحاد» بأن هناك مخاوف من تعطيل العمل الحكومي مع وجود أكثر من 500 درجة وظيفية عليا يشغلها موظفون ينتمون لـ «التيار الصدري»، إذا تأخر تنفيذ البرنامج، مع تحرك محتجين في محافظات العراق للمطالبة بالخدمات والوظائف. وتوقعت المصادر إجراء تغييرات كبيرة خلال الأشهر المقبلة لنحو 1000 مسؤول سياسي وأمني وعسكري، ليحل محلهم قيادات من «الإطار التنسيقي» أو مقربون من قياداته.
واعتبرت المصادر أن سلسلة قرارات اتخذها السوداني تكشف عن مساع جادة لمكافحة الفساد، وفق رؤية متفق عليها ضمناً بين معظم القوى في السلطة أو خارجها، وهو ما يمنحه فرصة للمضي قدماً. وكان السوداني أعلن استعادة العراق نحو 182 مليار دينار (124 مليون دولار أميركي) من أصل نحو 2.5 مليار دولار منهوبة ضمن ما يُعرف باسم «سرقة القرن».
ويرى المحلل السياسي محمد علي الحكيم أن العملية السياسية في العراق لا تزال تعاني الخلافات، ونجاح حكومة السوداني في ظل تلك الخلافات يحتاج إلى حكمة. وأوضح في تصريح لـ «الاتحاد» أن خطوات الإصلاح تصطدم بصخرة الخلافات بين الأحزاب والقوى السياسية.
إلى ذلك، دعا السوداني، إلى العمل الجاد لكي يبقى جهاز مكافحة الإرهاب في أعلى مستوى من الجاهزية والإمكانيات، ودعمه بالكفاءات القتالية المميزة. 
وأكد السوداني، خلال زيارته مقر قيادة جهاز مكافحة الإرهاب واجتماعه مع قيادات الجهاز، ضرورة مراجعة عمل جهاز مكافحة الإرهاب على مستوى الاستعداد والتدريب، وألا توجد في الجهاز سوى الكفاءات القتالية المميزة، واعتماد الكفاءة والمهنية في إشغال المناصب، وأهمية تحديث القدرة التسليحية لجهاز مكافحة الإرهاب، حسب بيان للحكومة العراقية. 
وطالب السوداني، القائد العام للقوات المسلحة، قادة جهاز مكافحة الإرهاب «ببذل جهود أكبر، وأن يكون الجهاز بأعلى مستوى التأهب لتعقب فلول داعش الإرهابية، واستئصال جذور الإرهاب الذي يحاول أن يلعب على التناقضات السياسية، لتحقيق أهدافه الخبيثة». ووصف جهاز مكافحة الإرهاب بأنه «التشكيل العسكري المهم الذي قارع الإرهاب، والمشهود له بالشجاعة والحرص والأداء».

العراق
محمد شياع السوداني
بغداد
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