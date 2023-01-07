روسيا وأوكرانيا تحتفلان بعيد الميلاد على وقع المعارك

كييف (وكالات)

احتفل الأوكرانيون والروس، أمس، بعيد الميلاد الأرثوذكسي فيما تستمر المعارك في نقاط عدة من جبهة القتال رغم وقف إطلاق النار أحادي الجانب الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأكد الجيش الروسي التزامه وقف إطلاق النار حتى منتصف ليل السبت «أمس» مستنكراً استمرار القصف المدفعي الأوكراني على مواقعه. وأضاف أن القوات الروسية صدت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عدداً من الهجمات التي شنّها الجيش الأوكراني في شرق أوكرانيا وبأنها قتلت العشرات من الجنود الجمعة. وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن قواتها اضطُرت لتدمير مواقع تابعة للجيش الأوكراني بعد قصفها مواقع روسية، عقب دخول الهدنة التي أعلنت عنها موسكو من طرف واحد لمدة 36 ساعة حيز التنفيذ. وأضاف المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف، أن الجيش الأوكراني واصل قصف التجمعات السكانية ومواقع الجيش الروسي، رغم التزام القوات الروسية بالهدنة. من جانبها، أكدت هيئة الأركان الأوكرانية أن قواتها قصفت، أمس الأول، منطقة تمركز للقوات الروسية داخل الأراضي الأوكرانية، و6 مواقع للعتاد والأفراد ومستودعات وقود روسية.

في السياق، أكد مسؤول استخباري أوكراني، أمس، أن موسكو بصدد استدعاء 500 ألف جندي إضافي من قوات الاحتياط خلال يناير الجاري، بعد استدعاء نحو 300 ألف في سبتمبر الماضي، ولم تعلق روسيا على الفور على هذه التقارير. وقال فاديم سكيبيتسكي نائب رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية: «إن المجندين الجدد في الجيش الروسي سيكونون جزءاً من هجمات متجددة خلال الربيع والصيف»، معتبراً أن هذه المعلومات تظهر أنه لا نية لدى لروسيا لإنهاء الأزمة المستمرة منذ 24 فبراير الماضي.

الى ذلك أعلنت الولايات المتّحدة، عن مساعدات عسكريّة لأوكرانيا تُقدّر بأكثر من 3 مليارات دولار، تشمل مركبات برادلي القتالية، وأنظمة مدفعية، وناقلات جند مدرعة، وصواريخ أرض - جو وذخيرة وعناصر أخرى لدعم كييف.

والشريحة الجديدة بقيمة 2.85 مليار دولار من مخزون الجيش الأميركي و225 مليون دولار على شكل طلبيّات من صناعة الدفاع.

وقالت المسؤولة المكلّفة شؤون روسيا في وزارة الدفاع الأميركيّة لورا كوبر، إنّ هذه «أعلى شريحة من المساعدات العسكريّة من حيث القيمة الإجماليّة التي تعهّدنا بها حتّى الآن»، تشمل 50 مدرّعة برادلي من نوع M2A2 مزوّدة بمدفع 25 ملم وقاذفة صواريخ مضادّة للدبابات ويمكن أن تحمل 6 مقاتلين.

وأضافت كوبر في هذا الصدد، أن تدريب القوات الأوكرانية على نظام «باتريوت» سيبدأ في وقت لاحق من هذا الشهر، وأن التدريب سيستغرق عدة أشهر. ورحّب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالدفعة الجديدة من المساعدات، والتي ترفع إجمالي قيمة المعونة العسكريّة من الولايات المتحدة إلى 24.2 مليار دولار منذ بدء الأزمة في 24 فبراير 2022. وقال زيلينسكي: «هذا بالضبط ما نحتاج إليه، إضافة إلى بنادق جديدة وقذائف جديدة عالية الدقّة».

من جانبها، أكدت الحكومة الألمانيّة، أمس الأول، أنّها ستُرسل 40 مدرّعة من طراز ماردر إلى الجيش الأوكراني في الربع الأوّل من عام 2023 وتُقدّم تدريباً لمدّة ثمانية أسابيع على التعامل معها.

وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية وصول قطار يحمل جنوداً ومعدات روسية إلى بيلاروسيا، في حين أعلن مجلس الأمن البيلاروسي أن تجمع القوات الروسية البيلاروسية المشترك أغراضه دفاعية فقط.