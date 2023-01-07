ألمانيا.. تهديدات بـ «إضرابات واسعة النطاق»

برلين (وكالات)

هدد رئيس نقابة موظفي الخدمة المدنية الألمانية بتنظيم إضرابات واسعة النطاق، وذلك قبل تفاوض جماعي لموظفي الحكومة الاتحادية والبلديات. وقال رئيس النقابة، أولريش زيلبرباخ، في تصريحات لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية أمس: «الطريقة التي أفسر بها تصريحات أرباب العمل في الوقت الحالي هو أن الأمر لن يتوقف عند حد إضرابات تحذيرية حتمية، إذا استمروا في هذا الجمود، بل وربما حتى يأتون إلينا بمطالب، فلن أستبعد تنظيم إضرابات واسعة النطاق. عندها سيصبح الأمر غير مريح حقاً».

وفي يناير الجاري، ستبدأ نقابة موظفي القطاع العام ونقابة «فيردي» للعاملين في قطاع الخدمات مفاوضات جماعية لحوالي 2.5 مليون موظف في الهيئات الاتحادية والبلديات. وتطالب النقابتان بزيادة الأجور بنسبة 10.5% على ألا تقل عن 500 يورو شهرياً.

ورفض اتحاد أرباب عمل البلديات المطالب، ووصفها بأنها «غير معقولة». وقال زيلبرباخ: «النزاع سيتفاقم لأن أرباب العمل يسقطون في أنماط قديمة من التذمر، إنهم لا زالوا غير مدركين أنه يتعين عليهم القيام بشيء من أجل العمال في ظل الأزمة»، مشيراً إلى أن فرض الحكومة سقفا على أسعار الطاقة لمساعدة المواطنين في مواجهة التضخم الهائل «لا يكفي على المدى البعيد».