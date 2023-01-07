الأحد 8 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

إصابة صربيين بالرصاص في كوسوفو

إصابة صربيين بالرصاص في كوسوفو
8 يناير 2023 01:04

بلجراد (وكالات)

أخبار ذات صلة
روسيا تتهم كوسوفو بالتوجه نحو التصعيد
كوسوفو تطالب بتعزيز وجود «الناتو» في البلاد

أصيب اثنان من عرقية الصرب برصاص أُطلق عليهما من سيارة في جنوب كوسوفو أمس الأول، ما يهدد بتفاقم التوترات في المنطقة. وأفادت وسائل الإعلام في بريشتينا أمس، بأن الشرطة قالت إنها ألقت القبض على الشخص الذي يشتبه في أنه أطلق النار بعد فترة قصيرة، وهو جندي يبلغ 33 عاماً من قوات الأمن في كوسوفو، ويُشتبه بشروع في القتل. وخضع الضحيتان وهما شاب يبلغ 21 عاماً وصبي يبلغ  11 عاماً، لجراحة في المستشفى وخرجا من مرحلة الخطر. وأدان رئيسة كوسوفو فيوزا عثماني ورئيس الوزراء ألبين كورتي الجريمة.   
ووقع الحادث في قرية جوتوفوشا بالقرب من بلدة شتربسي جنوبي كوسوفو. واحتفل الصرب الأرثوذوكس بعشية عيد الميلاد، أمس الأول، وفقاً لتقويمهم. وأغلبية من السكان الذين يعيشون في منطقة شربسي هم صرب، والأغلبية الشاسعة من السكان في كوسوفو هم ألبان. وأعلن الإقليم الصربي سابقا استقلاله في 2008. ولم تعترف صربيا به وتطالب بأحقيتها في كوسوفو، وكثيراً ما تثار التوترات بين الصرب والعرقية الألبانية، خاصة في الشمال حول مدينة ميترفيتشا المقسمة.

كوسوفو
صربيا
آخر الأخبار
ألغاز في الحضارة  الفرعونية لا تزال بلا حل.. تعرف عليها
دنيا
ألغاز في الحضارة  الفرعونية لا تزال بلا حل.. تعرف عليها
7 يناير 2023
ميزة الرسائل النصية "خارج التغطية" لأصحاب "أندرويد"
دنيا
ميزة الرسائل النصية "خارج التغطية" لأصحاب "أندرويد"
7 يناير 2023
جورج وسوف وابنه الراحل وديع
دنيا
سلطان الطرب جورج وسوف يودع ابنه
اليوم 08:31
أفراد الإنقاذ يعملون في محطة مترو أنفاق في مكسيكو سيتي
عربي ودولي
اصطدام قطاري مترو في مكسيكو يخلف عشرات الجرحى
اليوم 08:20
محمد بن سعود خلال الحفل (وام)
الإمارات
محمد بن سعود يحضر أفراح المزروعي والشحي
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©