إصابة صربيين بالرصاص في كوسوفو

بلجراد (وكالات)

أصيب اثنان من عرقية الصرب برصاص أُطلق عليهما من سيارة في جنوب كوسوفو أمس الأول، ما يهدد بتفاقم التوترات في المنطقة. وأفادت وسائل الإعلام في بريشتينا أمس، بأن الشرطة قالت إنها ألقت القبض على الشخص الذي يشتبه في أنه أطلق النار بعد فترة قصيرة، وهو جندي يبلغ 33 عاماً من قوات الأمن في كوسوفو، ويُشتبه بشروع في القتل. وخضع الضحيتان وهما شاب يبلغ 21 عاماً وصبي يبلغ 11 عاماً، لجراحة في المستشفى وخرجا من مرحلة الخطر. وأدان رئيسة كوسوفو فيوزا عثماني ورئيس الوزراء ألبين كورتي الجريمة.

ووقع الحادث في قرية جوتوفوشا بالقرب من بلدة شتربسي جنوبي كوسوفو. واحتفل الصرب الأرثوذوكس بعشية عيد الميلاد، أمس الأول، وفقاً لتقويمهم. وأغلبية من السكان الذين يعيشون في منطقة شربسي هم صرب، والأغلبية الشاسعة من السكان في كوسوفو هم ألبان. وأعلن الإقليم الصربي سابقا استقلاله في 2008. ولم تعترف صربيا به وتطالب بأحقيتها في كوسوفو، وكثيراً ما تثار التوترات بين الصرب والعرقية الألبانية، خاصة في الشمال حول مدينة ميترفيتشا المقسمة.