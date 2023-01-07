الأمم المتحدة: أفغانستان تدخل فترة أزمة جديدة

إسلام أباد (وكالات)

ذكرت مهمة الأمم المتحدة في أفغانستان، أن الدولة تدخل في فترة أزمة جديدة، ويأتي التحذير بعد أسابيع من منع حكومة طالبان النساء من التعليم الجامعي والعمل مع وكالات الإغاثة. وقالت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان، إن الحظر سوف يضر بكل الأفغان. وقامت العديد من وكالات الإغاثة، بما في ذلك الأمم المتحدة، بتعليق برامج المساعدة الخاصة بها احتجاجاً على قرارات طالبان الأخيرة. والتقى كبير مبعوثي الأمم المتحدة ماركوس بوتسل وزير التعليم العالي الأفغاني محمد نديم ودعاه إلى رفع الحظر. ونديم هو عالم متشدد يدافع علانية على منع الفتيات من التعليم. وقيدت «طالبان» بشكل هائل حقوق النساء منذ استولت على السلطة في أغسطس 2021، ورفضت إظهار أي مرونة رغم الغضب الدولي. وجرى استبعاد النساء والفتيات بشكل كبير من الحياة العامة.