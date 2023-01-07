«تأثير مدمّر» لفيضانات غرب أستراليا

سيدني (وكالات)

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، أمس، أن الفيضانات غير المسبوقة التي تضرب منطقة كيمبرلي في غرب أستراليا لها «تأثير مدمّر» على بلدات معزولة. وتعمل مروحيات على نقل السكان إلى مناطق آمنة في ظلّ ارتفاع منسوب مياه الفيضانات في منطقة كيمبرلي ذات الكثافة السكانية المنخفضة في غرب أستراليا.

وفيما خفّت نسبة المتساقطات، قد تبقى بعض البلدات معزولة في الأيام القليلة المقبلة. ووصفت أجهزة الطوارئ الفيضانات بأنها «أسوأ فيضانات» شهدتها الولاية على الإطلاق. وقال رئيس الوزراء، إن الوصول إلى بعض المناطق كان صعباً بسبب ارتفاع المياه، مضيفاً «الكثير من هذه المجتمعات تعيش حياة صعبة، ببساطة، ليست لديهم موارد». وفي كثير من البلدات، اضطر السكّان إلى الانتظار حتى يجفّ مهبط الطائرات المغمور بالمياه قبل أن تتمكن طائرات عسكرية من إيصال مؤن.