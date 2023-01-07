بريطانيا تحذر من وقوع فيضانات جراء الأمطار الغزيرة

أصدر مكتب الأرصاد الجوية بالمملكة المتحدة حوالي 35 تحذيرا من حدوث فيضانات في جميع أنحاء إنجلترا وويلز، بعد هطول أمطار غزيرة على أجزاء من البلاد.

ومع تدفق الأمطار الغزيرة شرقا عبر بريطانيا، صباح اليوم السبت، أصدر مكتب الأرصاد 27 تحذيرا من الفيضانات في إنجلترا، وثمانية تحذيرات من الفيضانات في ويلز، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وأصدرت وكالة حماية البيئة الاسكتلندية ستة تحذيرات بشأن الفيضانات في جميع أنحاء اسكتلندا. يأتي ذلك بعد أن أصدر مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة تحذيرات صفراء من هطول أمطار في ويلز وجنوب غرب إنجلترا خلال المساء، والتي توقعت أن تشهد "عدة" مناطق هطول أمطار يتراوح منسوبها مابين 30-20 مللم على مدى ست إلى تسع ساعات، وهطول حوالي 60-50 مللم على الأراضي المرتفعة.