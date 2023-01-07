العراق يدعو إلى الحفاظ على جهاز مكافحة الإرهاب في أعلى مستوى

دعا رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم السبت، إلى العمل الجاد لكي يبقى جهاز مكافحة الإرهاب في أعلى مستوى من الجاهزية والامكانيات ودعمه بالكفاءات القتالية المميزة.

وأكد السوداني -خلال زيارته مقر قيادة جهاز مكافحة الإرهاب واجتماعه مع قيادات الجهاز- على ضرورة مراجعة عمل جهاز مكافحة الإرهاب على مستوى الإستعداد والتدريب، والا تتواجد في الجهاز سوى الكفاءات القتالية المميزة وإعتماد الكفاءة والمهنية في إشغال المناصب وأهمية تحديث القدرة التسليحية لجهاز مكافحة الإرهاب"، حسب بيان للحكومة العراقية.

وطالب القائد العام للقوات المسلحة قادة جهاز مكافحة الإرهاب "ببذل جهود أكبر وأن يكون الجهاز بأعلى مستوى التأهب لتعقب فلول داعش الإرهابية واستئصال جذور الإرهاب الذي يحاول أن يلعب على التناقضات السياسية، لتحقيق أهدافه الخبيثة" .

ووصف السوداني جهاز مكافحة الإرهاب بأنه" التشكيل العسكري المهم، الذي قارع الإرهاب، والمشهود له بالشجاعة والحرص والأداء". واستمع القائد العام للقوات المسلحة خلال الزيارة إلى إيجاز عن عمل الجهاز والموقف الأمني في قاطع العمليات كما إطلع على خططه الأمنية في مجال مكافحة بقايا فلول داعش الإرهابية.