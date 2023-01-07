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البرتغال: إلزام الوافدين من الصين بتقديم اختبارات كورونا سلبية

البرتغال: إلزام الوافدين من الصين بتقديم اختبارات كورونا سلبية
7 يناير 2023 18:05

صارت البرتغال، اليوم السبت، أحدث دولة في أوروبا تفرض على الوافدين إلى أراضيها من الصين، تقديم نتائج سلبية لاختبارات كورونا، قبل الصعود إلى الطائرات. وبحسب بيان أصدرته وزارة الصحة في البرتغال، وأوردته وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم ، يبدأ سريان القرار غدا الأحد.

وأفادت الوزارة بأنه سيتعين على أفراد أطقم الرحلات المتجهة إلى الصين أو القادمة منها ارتداء الكمامات. كما سيتم فحص مياه الصرف الصحي بمطار لشبونة وفي الطائرات التي تصل من الصين، لاكتشاف الفيروس وتحديد تسلسل الجينوم .

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وكان الاتحاد الأوروبي "شجع بقوة" الدول الأعضاء يوم الأربعاء الماضي، على تبني إخضاع الركاب لاختبارات كورونا قبل الصعود إلى الطائرات، وأوصى بارتداء الكمامات أثناء الرحلات، ودعا إلى مراقبة مياه الصرف الصحي، في ظل تفشي كوفيد19- في الصين. من ناحيتها، قالت الصين اليوم السبت إنها ستقوم بمراقبة المسافرين القادمين إلى أراضيها عبر بعض النقاط الحدودية، للكشف عن المصابين بالمتحور "إكس إكس بي 1.5". 

المصدر: د ب أ
البرتغال
الصين
فيروس كورونا
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