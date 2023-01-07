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ألمانيا توصي رعاياها بالتخلي عن الرحلات غير الضرورية إلى الصين بسبب كورونا

ألمانيا توصي رعاياها بالتخلي عن الرحلات غير الضرورية إلى الصين بسبب كورونا
7 يناير 2023 16:48

أوصت الخارجية الألمانية مواطني ألمانيا بالتخلي " في الوقت الراهن عن الرحلات غير الضرورية" إلى الصين بسبب وضع كورونا هناك. وكتبت الوزارة على تويتر اليوم السبت مبررة التحذير من السفر، أن " أعداد الإصابات في الصين وصل حاليا إلى أعلى مستوى له منذ بدء الجائحة عام 2020. النظام الصحي الصيني محمل بأعباء زائدة، الأمر الذي أثر أيضا على كفاية الرعاية حتى في حالات الطوارئ الطبية".

وأضافت الوزارة أن الصين سيتم تصنيفها اعتبارا من التاسع من الشهر الجاري كمنطقة خطر لمتحورات الفيروس، وسيسري الاختبار الإجباري بالنسبة للقادمين إلى ألمانيا من الصين اعتبارا من بعد غد الاثنين.

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وأوصى الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء في الاتحاد بإجراء اختبار لفيروس كورونا (كوفيد19-) للوافدين من الصين، إلا أن التكتل فشل في الاتفاق على فرض اختبارات إلزامية. 

المصدر: د ب أ
ألمانيا
الصين
فيروس كورونا
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