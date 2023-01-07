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ألمانيا تتخذ إجراءات جديدة للقادمين من الصين

لافتة تشير إلى مكان إجراء فحص كورونا في مطار برلين
7 يناير 2023 14:43

أقر مجلس الوزراء الألماني قواعد السفر المشددة بالنسبة للمسافرين القادمين من الصين مساء أمس الجمعة.

وقالت الحكومة الألمانية في بيان بهذا الخصوص إن ألمانيا تطبق بذلك توصيات مشتركة لدول الاتحاد الأوروبي. كانت دول التكتل اتفقت يوم الأربعاء الماضي على الأخذ بهذه التوصيات "اعتباراً من الثامن من يناير" وذلك نظراً لتطورات الجائحة في الصين وتخفيف قيود السفر هناك.

وتم اتخاذ القرار بالتمرير من دون الحاجة إلى اجتماع أعضاء مجلس الوزراء. وبموجب هذا القرار سيتعين على المسافرين من الصين إلى ألمانيا تقديم نتيجة سلبية لاختبار مستضد سريع على الأقل قبل إقلاعهم من هناك كما يشترط ألا يكون قد فات على هذا الاختبار أكثر من 48 ساعة.

ويتعين على شركات الطيران أن تفتش على الشهادات المقدمة. كما تلزم القواعد المسافرين بعد وصولهم إلى ألمانيا بإمكانية الخضوع لأخذ عينات عشوائية بناء على طلب السلطات. وتعتزم ألمانيا مثلها مثل دول أخرى فحص مياه الصرف الصحي للطائرات القادمة من الصين بحثا عن طفرات محتملة لفيروس كورونا.

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المصدر: وكالات
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