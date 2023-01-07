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خبير غربي يتوقع تفشياً لمتحور «إكس بي بي 5.1» في أوروبا

ممرضة تعالج مريضا مصابا بكورونا
7 يناير 2023 13:52

يتوقع خبير ألماني انتشار متحور فيروس كورونا الجديد «إكس بي بي 5.1» على نطاق واسع في أوروبا وألمانيا خلال الأسابيع المقبلة.

وتقدر المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن المتحور «إكس بي بي 5.1» يمثل ما يقرب من نصف جميع الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة.

وقال عالم الأوبئة، هايو تسيب، من معهد لايبنتس الألماني لأبحاث الوقاية من الأمراض وعلم الأوبئة في مدينة بريمن: «يمكن القول، بشيء من اليقين التنبؤي أن هذا المتحور سيصبح هو السائد في بلدنا أيضاً... ينتشر المتحور «إكس بي بي 5.1» بالتزامن مع ضعف المناعة لدى الأشخاص الذين حصلوا على تطعيم أو أصيبوا بالعدوى منذ بعض الوقت»، مشيراً إلى أن المتحور انتشر أولاً في الولايات المتحدة، ثم سينتشر في ألمانيا.

ومع ذلك أشار تسيب إلى أن عدد الحالات المرصودة بالمتحور «إكس بي بي 5.1» في ألمانيا لا يزال منخفضاً للغاية في الوقت الحالي، وقال: «ليست هناك حاجة للتفكير في تدابير جديدة بعد».

وقال ريتشارد نير، رئيس مجموعة أبحاث تطور الفيروسات والبكتيريا بجامعة بازل السويسرية، إن المتغير الذي تم اكتشافه في أكتوبر الماضي زاد بسرعة في شمال شرق الولايات المتحدة وسيطر على حالات العدوى منذ منتصف ديسمبر الماضي، مضيفاً أن المتحور أقل شيوعاً خارج شمال شرق الولايات المتحدة ولكنه يزداد انتشاراً.

وأشار نير إلى أن هناك القليل من المعلومات حول شدة المرض الذي يتسبب فيه المتحور، موضحاً أن حالات الإصابة ودخول المستشفيات قد زادت في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وليس فقط في المناطق التي كان يسود فيها المتحور «إكس بي بي 5.1»، مضيفاً أن هذا قد يشير إلى أن الخطورة لا تختلف بشكل كبير عن المتحورات الأخرى الشائعة حالياً.

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المصدر: وكالات
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