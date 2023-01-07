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غامبيا توجه تهمة الخيانة إلى جنود بسبب محاولة انقلاب

أرشيفية
7 يناير 2023 13:48

وجّهت حكومة غامبيا تهمة الخيانة إلى ثمانية جنود لارتباطهم بمحاولة انقلاب مفترضة في ديسمبر، وفق ما أعلن ناطق في بيان.

وكانت سلطات هذا البلد الصغير الواقع في غرب أفريقيا، أعلنت في 21 ديسمبر أنها أحبطت محاولة انقلاب عسكرية في اليوم السابق.

والجنود الثمانية متّهمون أيضاً بالتواطؤ لارتكاب جريمة، وفق البيان.

ويقبع جميعهم في السجن باستثناء واحد لا يزال متوارياً عن الأنظار، بحسب الحكومة.

وقال الناطق باسم الحكومة، إيبريما جي سانكاريه، إن «الحكومة الغامبية تعتبر (الأخير) فاراً من وجه العدالة وتدعو المواطنين والقوات الأمنية (...) إلى تسليمه إلى أقرب مركز شرطة أو أمن».

وسبق أن وجّهت السلطات تهماً إلى مدنيَين اثنين وشرطي لارتباطهم بمحاولة الانقلاب المفترضة.

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المصدر: وكالات
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