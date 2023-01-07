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إسقاط طائرة مسيرة فوق سيفاستوبول في القرم

سيفاستوبول هي مقر أسطول البحر الأسود التابع لموسكو
7 يناير 2023 12:59

قال حاكم مدينة سيفاستوبول الذي عينته روسيا في شبه جزيرة القرم اليوم السبت إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة، فيما أشار إلى أنها أحدث محاولة لشن هجوم أوكراني على الميناء الذي يتمركز فيه أسطول البحر الأسود الروسي.

وكتب الحاكم ميخائيل رازفوجيف تصريحاته على تطبيق تيليجرام، وزعم أن الواقعة كانت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وهو عطلة عيد الميلاد للمسيحيين الأرثوذوكس.

وكتب رازفوجيف "حتى عطلة عيد الميلاد المقدسة لم تكن سببا كي يكف هؤلاء... عن محاولات مهاجمة مدينتنا الباسلة".

ولم تعلن أوكرانيا حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم، ولم تؤكد فيما سبق وقائع أخرى مماثلة. لكنها أوضحت أنها تملك حق فعل كل ما هو ضروري لاسترداد أراضيها.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014. 

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المصدر: وكالات
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