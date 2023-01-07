محلل أميركي يحدد كيفية الرد على أي اختبار نووي كوري
أرشيفية
7 يناير 2023 12:29
يرى الكاتب والمحلل الأميركي دانيال سنايدر أن احتفال رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون بالعام الجديد، باستعراض قوي للقوة، كان هدفه بصورة واضحة لفت نظر الولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، واليابان.
وفي اجتماع حزب العمال الكوري في نهاية العام تعهد كيم بـ«زيادة مضاعفة» لإنتاج الأسلحة النووية، إلى جانب تطوير «نظام صاروخي باليستي آخر جديد عابر للقارات».
ونشرت وسائل الإعلام الكورية الرسمية صوراً لكيم وابنته وهما يتجولان أمام صفوف من الصواريخ متوسطة المدى والناقلات المتحركة، وهي أسلحة يمكن أن تصيب قواعد في اليابان والولايات المتحدة هناك وفي جوام.
وتم اختتام العام باختبار نظام إطلاق صاروخ متعدد جديد ذي قدرات نووية، يهدف إلى تنفيذ هجمات نووية تكتيكية ضد كوريا الجنوبية.
ويقول سنايدر، المحاضر في الدراسات الشرق آسيوية والسياسة الدولية بجامعة ستانفورد، في تقرير نشرته، إن تصعيد كوريا الشمالية المتزايد لاختبارات الصواريخ والاستعدادات لاختبار سابع وشيك لرأس حربية نووية، قد أثار انزعاج حكومات المنطقة والولايات المتحدة.
ويصور بعض المراقبين عمليات الإطلاق هذه على أنها مسرح سياسي، وتصرفات تنم إما عن تحد غاضب، أو صرخة يائسة للفت الأنظار ودعوة للتفاوض. وأوضح سنايدر أن الاختبارات والتصريحات الصادرة عن كيم ونظامه لا تمثل اختلافاً عن التصرفات السابقة.
واختتم سنايدر تحليله بالقول إنه على المدى الطويل سوف يكون استثمار عائلة كيم الواسع النطاق من أجل الحصول على القدرة النووية والصاروخية خسارة شاملة تقريباً.
ويتعين أن يدرك النظام أنه لا يستطيع استخدام الأسلحة النووية دون جلب الكارثة لنفسه، وأنه لا يمكنه استخدامها كابتزاز فعال.
وقال سنايدر:«بالإصرار وبعض الحظ، يجب أن نكون قادرين على ردع كوريا الشمالية حتى يتغير الوضع للأفضل».