كندا تسجل 3415 إصابة جديدة بـ«كورونا» و83 وفاة

سجلت كندا 3415 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و83 وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأميركية اليوم السبت.
وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى 4 ملايين و523 ألفاً و705، والوفيات إلى 49525 وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضاً أنه تم إعطاء 96 مليوناً و394 ألفاً و532 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.
يُشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة.