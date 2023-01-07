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بايدن يهنئ مكارثي لانتخابه رئيسًا لمجلس النواب الأميركي

الرئيس الأميركي جو بايدن
7 يناير 2023 10:22

هنّأ الرئيس جو بايدن السبت الجمهوري كيفن مكارثي لانتخابه رئيسًا لمجلس النواب الأميركي ودعاه إلى "الحكم بشكل مسؤول ولصالح الأميركيين".

وقال الرئيس في بيان "أنا مستعدٌّ للعمل مع الجمهوريين عندما يكون ذلك ممكنًا والناخبون أشاروا بشكل واضح إلى أنهم ينتظرون من الجمهوريين أن يكونوا مستعدّين للعمل معي". وأضاف "حان وقت الحكم بشكل مسؤول".

 

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بايدن: حان وقت الحكم بشكل مسؤول
انتخاب مكارثي رئيساً لمجلس النواب الأميركي
المصدر: وكالات
جو بايدن
أميركا
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