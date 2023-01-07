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للمرة 14.. مكارثي يفشل برئاسة مجلس النواب الأميركي
الجمهوري كيفن مكارثي
7 يناير 2023 09:07
فشل الجمهوري كيفن مكارثي الجمعة مجدّدًا في جمع الأصوات اللازمة لضمان انتخابه رئيسًا لمجلس النوّاب الأميركي، ما أثار على الفور توتّرات قويّة داخل القاعة.
ومباشرةً بعد فشله في جلسة الانتخاب الـ14، وجّه مكارثي، النائب عن كاليفورنيا، أصابع الاتّهام إلى مجموعة من النوّاب الجمهوريّين المؤيّدين للرئيس السابق دونالد ترامب والذين يُعرقلون انتخابه.
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المصدر: وكالات
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