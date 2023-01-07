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البرتغال تفرض اختبارات كورونا على الوافدين من الصين
هولندا ستطلب من المسافرين من الصين نتيجة سلبية لاختبار كورونا
7 يناير 2023 09:00
أعلنت وزارة الصحّة البرتغاليّة أنّ الركّاب المتوجّهين إلى البرتغال من الصين سيتعيّن عليهم تقديم اختبار كوفيد-19 سلبي قبل ركوب الطائرة.
وقالت الوزارة في بيان إنّ المسافرين وطواقم الرحلات سيتوجّب عليهم أيضًا وضع كمامات واقية.
واعتبارًا من السبت، سيخضع بعض هؤلاء المسافرين، عند وصولهم إلى المطارات البرتغاليّة، لاختبارات "عشوائيّة ولكن إجباريّة"، بهدف السماح للسلطات الصحّية المحلّية بتحديد المتحوّرات الآخذة في الانتشار.
وللغرض نفسه، سيتمّ أيضًا تحليل مياه الصرف في مطار لشبونة وفي الطائرات الآتية من الصين.
تُواجه الصين طفرةً وبائيّة جديدة لكوفيد وموجة عدوى لم تشهد البلاد لها مثيلًا منذ ثلاث سنوات.
وقد حضّ الاتّحاد الأوروبي هذا الأسبوع دوله الأعضاء على فرض فحوص على المسافرين يتمّ إجراؤها في الصين قبل انطلاق الرحلات على أن يُستكمَل ذلك بـ"اختبارات عشوائيّة" عند وصولهم إلى الأراضي الأوروبّية.
وفي إجراء احترازي، اتّخذت دول عدّة، بينها الولايات المتحدة واليابان وفرنسا وألمانيا إجراءات مماثلة.
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المصدر: وكالات
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