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لندن تستضيف اجتماعا دوليا لبحث جرائم الحرب في أوكرانيا

من أوكرانيا
7 يناير 2023 08:26

من المقرر أن يكون التحقيق في ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا على قمة جدول أعمال اجتماع وزراء العدل من مختلف أنحاء العالم الذي تستضيفه بريطانيا في منتصف مارس.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن نائب رئيس الوزراء وزير العدل دومينيك راب سيستضيف الاجتماع في لندن في لانكستر هاوس مع نظيره الهولندي.
وسيستمع المجتمعون إلى المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بشأن عمل المحكمة ودور المجتمع الدولي في دعم تحقيقاتها.

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المصدر: وكالات
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