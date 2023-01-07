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الصين تسجل وفيات جديدة بـ«كورونا»

طاقم طبي ينقل مريضا مصابا بكورونا في الصين
7 يناير 2023 08:14

قال المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم السبت إن بر الصين الرئيسي سجل ثلاث وفيات جديدة بكوفيد-19 يوم الجمعة مقارنة مع خمس وفيات في اليوم السابق.

وبذلك ترتفع حصيلة الوفيات الرسمية إلى 5267. 

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المصدر: وكالات
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