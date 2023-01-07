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بوتين يحضر قداس عيد الميلاد بمفرده

بوتين يحضر قداس عيد الميلاد بمفرده
7 يناير 2023 08:12

حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت قداس عيد الميلاد للكنيسة الأرثوذكسية بمفرده داخل كاتدرائية بالكرملين بدلا من الانضمام إلى المصلين الآخرين في احتفال عام.
وقالت وكالة الإعلام الروسية إن هذه أول مرة منذ سنوات يحتفل فيها بوتين بعيد الميلاد في موسكو وليس في المنطقة المحيطة بالعاصمة.
وعرض التلفزيون الحكومي مقطعين مباشرين لبوتين داخل كاتدرائية البشارة بينما كان قساوسة أرثوذكس يؤدون صلاة منتصف الليل المعروفة باسم القداس الإلهي.
وكان بوتين المصلي الوحيد داخل الكاتدرائية وعرض التلفزيون لقطات له قبل انتقال التغطية إلى قداس عام في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو.
وكان بوتين قد احتفل بعيد القيامة العام الماضي في الكاتدرائية مع آلاف آخرين وقد حضر عيد الميلاد بمفرده العام الماضي في مقر إقامته الرسمي في نوفو أوجاريوفو خارج موسكو. وشارك بوتين في قداس إلهي عام في نوفجورود في عام 2021.

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المصدر: وكالات
روسيا
فلاديمير بوتين
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