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هبوط اضطراري لطائرة ركاب في اليابان بعد بلاغ بوجود قنبلة

هبوط اضطراري لطائرة ركاب في اليابان بعد بلاغ بوجود قنبلة
7 يناير 2023 07:59

هبطت طائرة ركاب بشكل اضطراري اليوم، في مطار بوسط اليابان بعد تلقي بلاغ تحذيري بوجود قنبلة على متنها.

وقالت الشرطة ومسؤولون محليون إن الطائرة التابعة لشركة "جيت ستار"، كانت في رحلة داخلية من مطار "ناريتا" بالقرب من العاصمة طوكيو إلى مطار "فوكوكا" جنوب غربي البلاد، وإنها هبطت في مطار "شوبو سينتراير" الدولي بمحافظة آيتشي، بعد تلقي اتصال هاتفي من شخص يزعم أنه كان قد وضع قنبلة بوزن 100 كيلوغرام على متن الطائرة.

وبحسب السلطات لم يتم العثور على أي متفجرات أو أشياء مثيرة للارتياب بعد تفتيش الطائرة بشكل كامل، وتم استئناف العمل في المطار بعد ساعات من إغلاقه.

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