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واشنطن تعلن عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 3 مليارات دولار

واشنطن تعلن عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 3 مليارات دولار
7 يناير 2023 00:32

أعلنت الولايات المتحدة عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة ثلاثة مليارات دولار الجمعة، قال البيت الأبيض إنها أكبر حزمة مساعدات لكييف حتى الآن.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار إن المساعدات التي سيكشف البنتاغون عن تفاصيلها لاحقا، ستشمل مركبات مشاة قتالية من طراز "برادلي" وناقلات جنود ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع.
بدوره، أفاد الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي الصحافيين أن مركبات "برادلي" "مهمة للغاية في ما يتعلق بالقدرة على ما نطلق عليها حرب مناورات بالأسلحة المشتركة"، التي قال البنتاغون إنه سيدرّب القوات الأوكرانية عليها.
وذكر كيربي بأن المركبات "مرتبطة بشكل كبير بالحرب التي نراها على الأرض حاليا وما نتوقع بأن نراه خلال أشهر الشتاء".
بدوره، أفاد الناطق باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر في اليوم السابق بأن "برادلي" "ليست مدرّعة بل قاتلة مدرّعات".
وأضاف "نحن على ثقة بأنها ستساعدهم في ساحة المعركة".

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