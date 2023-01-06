«النواب الأميركي» يخفق في اختيار رئيسه

نيويورك (وكالات)

أخفق مجلس النواب الأميركي أمس، للمرة الحادية عشرة في انتخاب رئيس جديد له، وذلك يعني أنه سيضطر إلى إجراء جولة تصويت جديدة للبت في اختيار مرشح للمنصب.

وفشل مرشح الحزب الجمهوري زعيم الأغلبية في المجلس كيفن مكارثي وهو الأوفر حظاً، في الفوز بالمنصب بعد يوم ثالث من المفاوضات و11 جولة اقتراع، ويبدو أن المأزق مستمرّ، وبهذه النتيجة سيُضطر المجلس إلى إجراء تصويت جديد لاختيار رئيس للمجلس، للحصول على الأغلبية اللازمة من الأصوات وهي 218 صوتاً للفوز بالمنصب.

ومدّ النائب عن ولاية كاليفورنيا يده إلى نحو 20 نائباً جمهورياً من مؤيّدي الرئيس السابق دونالد ترامب يعرقلون انتخابه، مقدّماً لهم تنازلات كبيرة وذلك خلال مفاوضات تجري في الكواليس، لكن بدون جدوى.

ولا تزال مجموعة النواب هذه التي تقول إنها لا تثق بمكارثي، ترفض الالتزام بقرار الحزب، تاركةً المجلس بدون رئيس ليوم إضافي، في سيناريو غير مسبوق منذ 160 عامًا.

ولهذا الوضع المأزوم في رئاسة مجلس النواب تداعيات ملموسة جدًا فهو يشلّ المؤسّسة برمّتها، إذ من دون رئيس لا يمكن للنواب أن يؤدّوا اليمين وبالتالي أن يقرّوا أيّ مشروع قانون.

ويتطلّب انتخاب رئيس مجلس النواب، ثالث أهم منصب في النظام السياسي الأميركي بعد الرئيس ونائبه، غالبية 218 صوتاً، أمّن منها حتى الآن مكارثي 200 صوت بالإضافة إلى صوته.

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد دعا في وقت سابق بشكل واضح الجمهوريين إلى دعم ترشيح مكارثي، وكتب على شبكته الاجتماعية «سوشيال تروث» في دعم علني نادر من جانبه «حان الوقت الآن لكي يصوّت النواب الجمهوريون العظماء في مجلس النواب لمصلحة كيفن مكارثي، لا تحوّلوا نصراً عظيماً إلى هزيمة عملاقة ومحرجة».

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب الأميركي يُنتخب في اليوم الأول من انعقاد كل دورة جديدة، أو في حالة وفاة رئيس المجلس أو استقالته أو إقالته، كما يجب على المرشح لشغل منصب رئيس المجلس الحصول على أغلبية الأصوات، أي 218 صوتاً من مجموع 435 صوتاً للفوز بالمنصب.

وكانت المرة الأخيرة التي امتد فيها التصويت لرئاسة المجلس لأكثر من جولة في عام 1923، إذ انتخب فريدريك جيليت رئيساً للمجلس بعد 9 جولات تصويت استمرت على مدى يومين، في حين شهد عام 1856 المرة الأطول التي امتد فيها التصويت لرئاسة المجلس حيث انتخب ناثانيال بانكس بعد 133 جولة.