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قرار إيطالي يفاقم أزمة المهاجرين

قرار إيطالي يفاقم أزمة المهاجرين
7 يناير 2023 00:41

روما (وكالات)

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استنكرت منظمات خيرية تشارك في جهود إنقاذ المهاجرين من البحر، أمس الأول، الإجراءات الصارمة المناهضة للهجرة التي أقرتها الحكومة الإيطالية في الآونة الأخيرة، وقالت إن القواعد الجديدة ستؤدي لوفاة المزيد من المهاجرين في البحر المتوسط.
وينص قرار تمت المصادقة عليه الأسبوع الماضي على أنه يتعين على السفن الخيرية أن تطلب الرسو في أحد الموانئ وأن تبحر صوبه من دون تأخير بعد أي عملية إنقاذ، بدلاً من البقاء في البحر للبحث عن قوارب مهاجرين أخرى.
وقد يتعرض ربابنة السفن التي تخالف القواعد لغرامات تصل إلى 50 ألف يورو فضلاً عن احتجاز سفنهم.
وأصدرت مجموعة من 17 منظمة غير حكومية بياناً مشتركاً عبرت فيه عن مخاوفها البالغة بشأن القرار الصادر عن الحكومة الائتلافية المحافظة بقيادة جورجيا ميلوني التي تولت الحكم العام الماضي بعدما تعهدت بخفض تدفقات المهاجرين إلى إيطاليا.
وأوضحت في البيان «المنظمات غير الحكومية تعاني إنهاكاً شديداً بالفعل بسبب عدم قيام الدول بعمليات بحث وإنقاذ، وسيؤدي انخفاض وجود سفن الإنقاذ حتماً إلى غرق المزيد من الأشخاص بشكل مأساوي في البحر».
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن ما يقرب من 1400 مهاجر لقوا حتفهم في البحر المتوسط 2022.

إيطاليا
إنقاذ المهاجرين
الحكومة الإيطالية
البحر المتوسط
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