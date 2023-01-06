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موسكو: نحترم الهدنة.. كييف: حيلة لتعزيز القوات الروسية

موسكو: نحترم الهدنة.. كييف: حيلة لتعزيز القوات الروسية
7 يناير 2023 00:42

عواصم (وكالات) 

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أكد الجيش الروسي، أمس، احترامه وقف إطلاق النار الذي أعلنته موسكو بشكل أحادي ليومين في أوكرانيا بمناسبة عيد الميلاد الأرثوذكسي، متّهماً كييف بمواصلة القصف.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي «رغم احترام القوات الروسية وقف إطلاق النار، فإن نظام كييف واصل قصف مدن ومواقع روسية».
وتابعت الوزارة أن مواقعها تعرضت لهجوم في مناطق لوجانسك ودونيتسك وزابوريجيا لكن قواتها ملتزمة بوقف إطلاق النار.
وأضافت «أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية أربع قذائف موتر على مواقع روسية».
من جانبها، قالت كييف إنه لا نية لديها لوقف القتال بموجب وقف إطلاق النار الروسي المقترح الذي وصفته أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون بأنه حيلة لإمهال روسيا الوقت لتعزز قواتها وعتادها.
وأمر بوتين بوقف إطلاق النار لمدة 36 ساعة في الأزمة المستمرة منذ 10 أشهر في تحرك مفاجئ أمس الأول، قائلاً إنه بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المسيحي الأرثوذكسي في روسيا.
في غضون ذلك أعلنت الولايات المتحدة وألمانيا عن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تتضمن عربات قتالية أميركية من طراز برادلي ومدرعات ألمانية من طراز ماردر.
وقال البلدان، في بيان مشترك، إن برلين ستنضم إلى واشنطن في توفير منظومة دفاع جوي إضافية من طراز باتريوت إلى كييف.
كما ذكر البيان أن الرئيس بايدن والمستشار أولاف شولتز أكدا في اتصال هاتفي ضرورة الاستمرار في تقديم الدعم المالي والإنساني والعسكري والدبلوماسي لأوكرانيا، والتجاوب العاجل مع طلبها بشأن تعزيز منظومات الدفاع الجوي لها في ضوء الهجمات الروسية المستمرة.
قال مسؤولان أميركيان إن حزمة أسلحة أميركية جديدة لأوكرانيا ستشمل نحو 50 من مركبات برادلي القتالية، وذكر أحدهما أن قيمة الحزمة ستبلغ نحو 2.8 مليار دولار.
وأفاد أحدهما أن نحو 800 مليون دولار من الحزمة تأتي في إطار التمويل العسكري الأجنبي لمساعدة أوكرانيا في الحصول على الأسلحة.
وأضاف الرئيس جو بايدن أن إرسال مركبات برادلي إلى أوكرانيا قيد النظر، فيما اتهم السفير الروسي الولايات المتحدة بالتخطيط «لمسار خطير».

الجيش الروسي
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