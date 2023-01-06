تركيا تدعو اليونان إلى «حوار مباشر»

الأناضول (وكالات)

طالب وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليونان بالتخلي عن مواقفها المتشددة والاستفزازية، ودعا إلى التحدث والتحاور بشكل مباشر.

وأضاف: «لقد فعلنا كل ما يجب القيام به من أجل سلامة ورفاهية وحماية مواطنينا، وسنواصل القيام بذلك في المستقبل أيضا».

وأكد أن تركيا تمد يد الصداقة بصدق إلى اليونان، لا تترددوا في إمساك يد الصداقة هذه، مشيراً إلى أن اليونان لن تحصل على شيء من خلال مواقفها المتشددة واستفزازاتها.

وتابع وزير الدفاع التركي: «تعالوا (اليونانيين) لنتحدث ونتحاور بشكل مباشر، نحن نثق في أنفسنا لأننا على حق، ولكن للأسف نرى مشكلة على الجانب الآخر(اليونان) في هذا الصدد، لا تتحمسوا لخوض مغامرة من خلال الاحتماء بالآخرين، لقد فعلتم هذا في الماضي والنتائج معروفة».

وفي الأشهر القليلة الماضية، تصاعد الخلاف مجدداً بين البلدين بشأن الحدود البحرية والمياه الإقليمية.