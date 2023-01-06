قتيل بإطلاق نار في «ثكنة» نمساوية

فيينا (وكالات)

قُتل جندي نمساوي وأُصيب آخر خلال تبادل لإطلاق النار صباح أمس في ثكنة عسكرية قرب فيينا، على ما أعلن الجيش النمساوي.

وكتب الناطق باسم الجيش مايكل باور في تغريدة «قُتل حارس وأصيب جندي آخر في إطلاق نار قبيل الساعة السابعة من هذا الصباح «أمس» في ثكنة فينر نوشتادت» جنوب فيينا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثة.

وقال باور، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة النمساوية، إن الرجلين كانا قد تشاجرا قبل إطلاق النار وإن الحارس أطلق النار في الهواء قبل أن يُقتل.

لكن بحسب وكالة الصحافة النمساوية، لم يتضح بعد ما إذا كانت إصابات الجندي مرتبطة بإطلاق النار.