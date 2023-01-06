قلق من تفاقم الأزمة الإنسانية بسوريا حال توقف المساعدات

شعبان بلال (القاهرة، دمشق)

يخشى موظفو الإغاثة الإنسانية العاملون في شمال شرق سوريا من تفاقم تفشي الكوليرا وتزايد الأزمة الإنسانية في المنطقة إذا اضطرت الأمم المتحدة لوقف تسليم المساعدات الإنسانية عبر الحدود من تركيا، فيما دعا خبراء ومحللون إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة في سوريا.

ويعيش سكان المنطقة البالغ عددهم أربعة ملايين نسمة في ظروف صعبة، ويعتمدون كثيراً على مساعدات الغذاء والدواء التي تُجلب إليهم عبر الحدود منذ أن أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً في 2014 يسمح بإيصال مثل هذه المساعدات.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن بعد غد على تجديد التفويض الحالي لمدة ستة أشهر أخرى. وسيكون التصويت قبل يوم واحد من انتهاء صلاحية العمل بالقرار.

ويخشى العاملون في مجال الصحة في المنطقة، التي تضم معظم محافظة إدلب وأجزاء من محافظة حلب في شمال غرب سوريا، من العواقب في حالة فرض مزيد من القيود على برنامج المساعدات الإنسانية.

وحذر مسؤولون كبار في الأمم المتحدة، بمن فيهم مسؤول المساعدات مارتن جريفيث، من أن إنهاء برنامج المساعدات الإنسانية سيكون «كارثيا».

وسجلت إدلب أكثر من 14 ألف حالة يُشتبه في إصابتها بالكوليرا فضلاً عن 11 ألف حالة في حلب منذ بدء تفشي المرض في سبتمبر، وهو ما يجعلهما ثانية ورابعة أكثر المناطق تضررًا في سوريا على التوالي.

والمحافظتان عرضة للخطر بصورة خاصة نظرًا لاعتمادهما على مياه نهر الفرات في الشرب وري المحاصيل ولأن القطاع الصحي في المناطق السورية التي تسيطر عليها المعارضة تضرر بشدة بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات.

يسمح تفويض الأمم المتحدة للوكالات بإحضار مستلزمات النظافة وأقراص الكلور لتعقيم المياه والمعدات لثمانية مراكز لعلاج الكوليرا تضم أكثر من 200 سرير. كما تنقل بعض المنظمات غير الحكومية المياه الصالحة للشرب إلى المنازل.

وأكد خبراء ومحللون سياسيون أهمية الإسراع في الحل السياسي والحوار الدبلوماسي لحل الأزمة السورية وفقاً لمسار جنيف، مشددين على أن عدم إيجاد حلول واضحة سيكون فرصة لانتشار الإرهاب والتطرف وعدم استقرار المنطقة واستمرار معاناة الشعب السورية.

واعتبر خبير العلاقات الدولية المصري الدكتور أيمن سمير أن الأجواء العالمية الراهنة تشير إلى وجود فرصة لتسوية سياسية شاملة في سوريا، محذراً من أن موقف الجماعات المسلحة لا يساعد على الحل السياسي لأنهم يرفعون معادلات صفرية بعيدة عن الحلول الواقعية التي يمكن أن تكون أساساً لاستقرار سوريا في المستقبل.

وأشار فراس الخالدي، المحلل السياسي السوري وعضو لجنة حوار القاهرة ومباحثات جنيف، إلى أن الحل في سوريا لا يمكن أن يمرّ إلا عبر مسار جنيف من خلال القرار الأممي 2254 وسينهي كل المسارات الجانبية الأخرى، مضيفاً أن ذلك يعيد للشرعية الدولية اعتبارها، وينهي أي محاولة لأي قوة مارقة للعبث بهذه الشرعية، وهذا مطلب معظم دول وشعوب العالم بلا أدنى شك.

وأضاف الخالدي لـ«الاتحاد»، أنه منذ سنوات طويلة يتم تحذير جميع الدول والقوى الفاعلة في الملف السوري من مغبّة تجاهل مخاطر الاستمرار في إدارة الأزمة السورية بدلاً من إيجاد حل جذري لها في أسرع وقت ممكن.

وشدد الخالدي على أن إيجاد حل سياسي حقيقي في سوريا سيفرض على مختلف الأطراف الفاعلة معادلة جديدة، بما يؤسس لمرحلة مهمة يمكن تعميم نتائجها على أزمات أخرى يواجهها العالم.