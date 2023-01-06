مقتل 7 بهجوم إرهابي لـ«القاعدة» في أبين

عدن (الاتحاد)

أفاد مصدر عسكري وسكان بأن 7 جنود على الأقل قتلوا أمس في هجوم جديد نفذه مسلحو تنظيم «القاعدة» الإرهابي في محافظة أبين بجنوب اليمن، حيث تخوض قوات تابعة للجيش اليمني معركة ضد التنظيم.

وقال المتحدث العسكري لقوات المجلس الانتقالي محمد النقيب، إن الهجوم وقع في مديرية مودية في شرق أبين بالقرب من وادي عومران أثناء انتشار وحدات أمنية وعسكرية، إذ تعقبتها «العناصر الإرهابية» التي فجرت عبوات ناسفة في عربات عسكرية تقل جنوداً، وهو ما أدى إلى مقتل سبعة وإصابة ثمانية آخرين.

وهذا هو أول هجوم على قوات الأمن في أبين منذ بداية العام الجديد، ويأتي في أعقاب هجمات نفذها التنظيم الإرهابي خلال الأشهر الثلاثة الماضية بالمحافظة نفسها.

وقالت مصادر محلية إن التنظيم يحاول تعطيل التقدم العسكري بنصب كمائن باستخدام عبوات ناسفة ضد القوات الأمنية.

ودفعت قوات الجيش اليمني بتعزيزات عسكرية إضافية كبيرة إلى أبين في إطار العملية العسكرية بالمحافظة التي أطلق عليها اسم «سهام الشرق» قبل أربعة أشهر لملاحقة «العناصر الإرهابية» التي صعدت من هجماتها ضد القوات الأمنية.

جاء ذلك فيما أعلنت الولايات المتحدة، أمس، عن مكافأة مالية تصل إلى 5 ملايين دولار، مقابل الحصول على معلومات عن القيادي البارز في تنظيم «القاعدة» الإرهابي باليمن المدعو إبراهيم البنا، والمعروف أيضا باسم «أبو أيمن المصري».

وقال بيان صادر عن برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأميركية، إن إبراهيم البنا هو آخر مؤسسي فرع القاعدة في اليمن، ولا يزال حياً.

وأضاف البيان أن البنا كان متورطاً في الإرهاب منذ عقود، لافتاً إلى أنه سيتم تقديم مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.

ويُعتبر البنا من بين أكثر قيادات تنظيم «القاعدة» في جزيرة العرب التزاماً بالصمت وغياباً عن الواجهة.

كما يُعتبر «الأب الروحي» لجهاز مخابرات تنظيم «القاعدة».

والجيش اليمني ينفّذ طلعات كثيرة على أوكار تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن، وطال قيادات كثيرة منهم.

في حين تعمل الولايات المتحدة عبر طلعاتها أيضاً على إنهاء وجودهم.