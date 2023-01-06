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الإرياني يندد باستمرار جرائم «الحوثي» بحق اليمنيات

وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني
7 يناير 2023 00:41

عدن (الاتحاد)

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أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، أن قيام ميليشيات «الحوثي» الإرهابية، باختطاف المذيعة التلفزيونية أشواق اليريمي، أثناء سفرها بين محافظتي صنعاء وذمار، بحجة عدم وجود محرم، واقتيادها لما يسمى «جهاز الأمن والمخابرات»، امتداد لجرائم اختطاف النساء وإخفائهن قسرياً على خلفية نشاطهن السياسي والإعلامي والحقوقي.
وأوضح معمر الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن التقارير الحقوقية تؤكد أن عدد النساء المختطفات في معتقلات ميليشيات «الحوثي» منذ انقلابها بلغ نحو 1700 امرأة، بينهن حقوقيات وإعلاميات وصحفيات وناشطات، تواصل الميليشيات اعتقالهن، والمئات منهن في ظروف سيئة، وتمارس بحقهن صنوف التعذيب النفسي والجسدي، في انتهاك صارخ للقيم والأعراف اليمنية‏.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والدفاع عن المرأة، بإدانة هذه الممارسات الإجرامية التي تكشف حقيقة ميليشيات «الحوثي» باعتبارها تنظيمًا إرهابيًا، وممارسة ضغط حقيقي على الميليشيات لإطلاق المختطفات فوراً، ووقف الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بحق اليمنيات.

معمر الإرياني
اليمن
الأزمة اليمنية
الحكومة اليمنية
وزير الإعلام اليمني
ميليشيات الحوثي
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صنعاء
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