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7 متهمين بالإرهاب يمثلون مجدداً أمام محكمة في بروكسل

أرشيفية
7 يناير 2023 00:41

بروكسل (وكالات)

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مثل 7 متهمين يشتبه في مشاركتهم في هجوم 2016 الإرهابي في بروكسل أمام المحكمة مجدداً أمس، بعدما رفضوا حضور الجلسة في وقت سابق من الأسبوع الجاري. 
وأفادت وكالة أنباء «بلجا» البلجيكية بأن الإجراءات استمرت بالاستماع لرجال الإطفاء الذين كانوا يؤدون عملهم أثناء الهجوم. وتوقف المتهمون، في وقت سابق، مؤقتاً عن حضور الجلسات، احتجاجاً على التفتيش الذاتي المتكرر لهم الذي يحتم عليهم خلع ملابسهم.
وغادر اثنان من المتهمين قاعة المحكمة مجدداً بعد بدء الجلسة بوقت قصير أمس. وكان التفتيش الذي يلزم المتهمين بخلع ملابسهم مسألة خلاف متكررة منذ بداية المحاكمة في ديسمبر. 

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