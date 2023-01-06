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خبراء لـ«الاتحاد»: مناورات النخب السياسية في لبنان تعمق المأساة الاقتصادية

تظاهرة في بيروت (أرشيفية)
7 يناير 2023 00:42

عبدالله أبوضيف (القاهرة، بيروت)

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تتواصل مناورات النخب السياسية في لبنان، وهو ما يعمّق المأساة الاقتصادية التي تضرب البلاد، وسط الفراغ الرئاسي والحكومي في ظل عجز القوى السياسية عن التوافق حول مرشح لرئاسة الجمهورية.
ويؤكد خبراء ومسؤولون لبنانيون أن المشهد العام في لبنان أصبح مشتتاً بين القوى السياسية التي لا تكترث بمصالح لبنان، وتضع نصب أعينها مصالحها الضيقة الحزبية والطائفية.
وحذروا من خطورة استمرار الوضع المتردي الراهن، وتعطيل أوجه الحياة اليومية للشعب الذي يعيش أزمة إنسانية وغذائية، بسبب الفراغ السياسي وعدم التوافق بين القوى النيابية التي فشلت في انتخاب رئيس جديد للبلاد بعد التصويت 10 مرات.
وكانت 2022 السنة الثالثة على التوالي التي تمر بعد اندلاع الأزمة الماليّة في لبنان، دون أن تشرع البلاد حتّى اللحظة في تطبيق أي خطة شاملة للإنقاذ الاقتصادي والخروج من الانهيار.
وأكد فادي كرم، عضو مجلس النواب اللبناني، ضرورة التوافق السياسي الذي يشمل جميع القوى السياسية، بما يتوافق مع مصالح البلاد أولاً، محذراً من أن عجز لبنان عن توفير احتياجاته الأساسية من الغذاء والدواء سيتضرر منه الجميع وليس فقط فئات بعينها.
وأضاف عضو مجلس النواب اللبناني في تصريح لـ«الاتحاد»، أنه طالما بقي لبنان أسيراً ومُحتجزاً في محور أنظمة أخرى، فسيُعاني الأزمات المختلفة، ولن تكون هناك حلول إلا بالتحرّر من قبضة القوى التي رهنت لبنان للخارج، في إشارة إلى ميليشيا «حزب الله» الإرهابية.
وسجل البرلمان اللبناني رقماً قياسياً في مرات التصويت لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، إلا أن الكتل النيابية لم تتوافق حتى الآن على مرشح يخلف ميشال عون الذي انتهت فترته الرئاسية الثانية نهاية أكتوبر الماضي، في الوقت الذي لا تتمكن فيه الحكومة من أخذ القرارات لكونها حكومة تسيير أعمال محدودة الصلاحيات.
من جهته، قال المحلل السياسي اللبناني جورج عاقوري لـ«الاتحاد» إنه لا سبيل للبنانيين سوى التوافق فيما بينهم، خصوصاً مع حالة سخط شعبي واضحة تجاه جميع النخب السياسية في ظل أزمة غذاء وخبز منذ فترة طويلة، وهو ما يؤثر على الجميع. وأضاف عاقوري أن الوضع المتدهور الذي يعانيه لبنان يجعله رهينة للمتغيرات كافة، ويعيش أزمة على المستويات كافة، في وقت لا توجد فيه محركات تنفيذية تعمل بشكل جدي وسريع لحل الأزمة الطاحنة.
وأشار إلى وجود حاجة ماسة لملء الفراغ الدستوري في المؤسسات التنفيذية، سواء رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء الذي يدير بصفة مؤقتة من دون وجود فعلي وحقيقي لحل الأزمات على أرض الواقع، والتي تتفاقم بشكل أكبر مع مرور الوقت.

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