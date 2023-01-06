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مقتل 6 بهجوم شنته «الشباب» وسط الصومال

أرشيفية
7 يناير 2023 00:41

أبوظبي (وام) 

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أفادت مجموعة أمنية متحالفة مع الحكومة الصومالية إن عناصر من حركة «الشباب» الإرهابية قتلوا ستة على الأقل، أمس، أثناء مداهمة قرية في وسط البلاد طُردوا منها الأسبوع الماضي.
وأجبرت قوات الحكومة الصومالية وميليشيات العشائر المتحالفة معها مسلحي الحركة على الانسحاب من مساحات كبيرة من الأراضي منذ أن شنت هجومًا كبيرًا في أغسطس الماضي، لكن حركة «الشباب» الإرهابية ردت بسلسلة من الهجمات، بما في ذلك تفجيرات في العاصمة مقديشو.
ولقي ما لا يقل عن 35 شخصاً حتفهم وأصيب 40 آخرون، الأربعاء الماضي، عندما انفجرت سيارتان ملغومتان في بلدة مهاس بوسط الصومال.
واستهدف الهجوم الذي وقع أمس قرية بولاية هيرشابيل انتزع الجيش الصومالي ومقاتلو الميليشيات المتحالفون معه السيطرة عليها من أيدي حركة «الشباب» الأسبوع الماضي. وقال حسين عدن، المتحدث باسم ميليشيات العشائر المحلية: إن مقاتلي الشباب استخدموا سيارات ملغومة في هجومهم على القرية خلال صلاة الفجر.
وأضاف أن معركة بالأسلحة النارية نشبت بعد الهجوم، وجرى خلالها صد المسلحين، مشيراً إلى أن جنودًا وأفرادًا من ميليشيات العشائر من بين القتلى الستة.
وفي هذه الأثناء، أدان مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس المجلس، الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة هيران بوسط الصومال، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وأكد مجلس حكماء المسلمين، أمس، رفضَه القاطع لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة والشرائع السماوية كافة، والقوانين والأعراف الدولية، داعيًا إلى ضرورة تنسيق الجهود من أجل القضاء على هذا الإرهاب الغاشم واجتثاثه من جذوره.
وأعرب المجلس عن خالص التعازي لدولة الصومال حكومةً وشعبًا، ولأهالي وأسر الضحايا، سائلًا المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمد الضحايا برحمته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

الصومال
الحكومة الصومالية
حركة الشباب
حركة الشباب الإرهابية
مقديشو
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