زيلينسكي يشكر شولتس على حزمة الدفاع

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه تحدث مع المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الجمعة، وشكره على "حزمة الدفاع القوية" التي من شأنها مساعدة أوكرانيا .

وقال أيضا إنه بحث توطيد التعاون الدفاعي ولكنه لم يقدم تفاصيل.

وفي بيان مشترك مع واشنطن أمس الخميس، قالت برلين إنها ستقدم لكييف مركبات ماردر القتالية وواحدة من منظومات باتريوت للدفاع الجوي.

وكتب زيلينسكي على تويتر "شكرت (شولتس) على حزمة الدفاع القوية، التي تشمل عشرات من مركبات ماردر ومنظومة باتريوت. وبحثنا مزيدا من التعاون لتعزيز الجيش الأوكراني".

ودأب هو ومسؤولون أوكرانيون كبار آخرون على المطالبة بمنظومات أسلحة أثقل وأكثر تطورا .

وأعلنت فرنسا أيضا هذا الأسبوع إنها سترسل مركبات القتال المدرعة إيه.إم.إكس-10 آر.سي.



