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الصين تسجل وفيات جديدة بكورونا
الصين تسجل وفيات جديدة بكورونا
6 يناير 2023 10:47
قال المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة، إن البر الرئيسي للصين سجل خمس وفيات جديدة بمرض كوفيد-19 في الخامس من يناير، مقارنة مع حالة وفاة واحدة في اليوم السابق.
وبذلك ترتفع حصيلة الوفيات الرسمية إلى 5264.
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المصدر: وكالات
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