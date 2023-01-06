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الصين تسجل وفيات جديدة بكورونا

الصين تسجل وفيات جديدة بكورونا
6 يناير 2023 10:47

 قال المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة، إن البر الرئيسي للصين سجل خمس وفيات جديدة بمرض كوفيد-19 في الخامس من يناير، مقارنة مع حالة وفاة واحدة في اليوم السابق.

وبذلك ترتفع حصيلة الوفيات الرسمية إلى 5264.

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المصدر: وكالات
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الصين
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