السبت 7 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مجلس حكماء المسلمين يدين الهجوم الإرهابي وسط الصومال

مجلس حكماء المسلمين
6 يناير 2023 09:21

أدان مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس المجلس، الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة هيران بوسط الصومال، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأكد مجلس حكماء المسلمين رفضَه القاطع لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة وكافة الشرائع السماوية والقوانين والأعراف الدولية، داعيًا إلى ضرورة تنسيق الجهود من أجل القضاء على هذا الإرهاب الغاشم واجتثاثه من جذوره.

وأعرب المجلس عن خالص التعازي لدولة الصومال حكومةً وشعبًا، ولأهالي وأسر الضحايا، سائلًا المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمد الضحايا برحمته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

أخبار ذات صلة
مقتل 6 بهجوم شنته «الشباب» وسط الصومال
الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي في الصومال
المصدر: وام
مجلس حكماء المسلمين
الصومال
الهجوم الإرهابي
آخر الأخبار
أرشيفية
دنيا
صدمة وحزن بالوسط الفني.. وفاة نجل جورج وسوف
اليوم 07:57
5 أحداث تخطف الأضواء في «المشهد الخليجي الأول»
الرياضي
5 أحداث تخطف الأضواء في «المشهد الخليجي الأول»
اليوم 17:00
رصد مذنّب يمرّ قرب الشمس للمرة الأولى منذ 50 ألف سنة
دنيا
رصد مذنّب يمرّ قرب الشمس للمرة الأولى منذ 50 ألف سنة
اليوم 16:59
ألمانيا توصي رعاياها بالتخلي عن الرحلات غير الضرورية إلى الصين بسبب كورونا
عربي ودولي
ألمانيا توصي رعاياها بالتخلي عن الرحلات غير الضرورية إلى الصين بسبب كورونا
اليوم 16:48
«نور الخليج» يسطع في البصرة
الرياضي
«نور الخليج» يسطع في البصرة
اليوم 16:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©