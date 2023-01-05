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ليبيا.. «النواب» و«الدولة» يتفقان على خريطة طريق ووثيقة دستورية

ليبيا.. «النواب» و«الدولة» يتفقان على خريطة طريق ووثيقة دستورية
6 يناير 2023 02:06

حسن الورفلي (بنغازي)

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اتفق رئيس مجلس النواب في ليبيا عقيلة صالح، وخالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، أمس، على وضع «خريطة طريق» لإتمام العملية الانتخابية، وذلك خلال اجتماعهما في القاهرة بحضور رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي.
وأصدر الطرفان بياناً مشتركاً أكدا خلاله الاتفاق على وضع خريطة طريق واضحة ومحددة يعلن عنها لاحقاً لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية، سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات.
وذكر البيان، أنه «بعد الاطلاع على مشروع الوثيقة الدستورية المنجزة من قبل اللجنة المكلفة بإنجاز المسار الدستوري بين المجلسين، تم الاتفاق على إحالتها للمجلسين لإقرارها طبقاً لنظام كل مجلس».
وتوجه الجانبان بالشكر إلى مصر لاحتضانها وتوفيرها الأجواء المناسبة لإجراء مباحثات المسار الدستوري التي أفضت إلى هذا الاتفاق، بالإضافة إلى كل الأطراف الدولية والمحلية وعلى رأسها بعثة الأمم المتحدة.
وقال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في بيان صحفي: إن «تقارباً كبيراً حدث بين مجلسي النواب والدولة، حيث تم الاتفاق على الإسراع في المسار الدستوري والعمل بكل ما يلزم للوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في الوقت القريب». 

ليبيا
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البرلمان الليبي
الانتخابات الليبية
الأزمة الليبية
عقيلة صالح
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