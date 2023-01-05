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السودان.. البرهان يقود وساطة لتقريب وجهات النظر بين «الحرية والتغيير»

عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني
6 يناير 2023 02:06

أسماء الحسيني (الخرطوم)

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أكد مصدر سوداني أن رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق عبدالفتاح البرهان، يقود وساطة لتقريب وجهات النظر في المواقف السياسية بين كتل «الحرية والتغيير» الثلاث، وهي «المجلس المركزي» و«الكتلة الديمقراطية» و«القوى الوطنية».
وأوضح المصدر، في تصريحات لقناة «العربية»، أن الفرقاء عقدوا 4 لقاءات برعاية البرهان، واصفاً الروح التي سادت الاجتماعات بالطيبة.
وقال المصدر إن «الكتل الثلاث قدمت مصالح البلاد على مصالح كتلها وأحزابها»، مبيناً أنها ناقشت عدداً من الأوراق من بينها «الاتفاق الإطاري»، ورؤية كل كتلة في ما يلي العملية السياسية وإدارة الانتقال. وأشار إلى أن من شأن استمرار هذه الروح أن تفضي إلى اتفاق تتكون بموجبه حكومة في أقرب وقت.
وأكد المصدر، أن نائب قائد قوات الدعم السريع الفريق عبدالرحيم دقلو قد سهل اجتماعين للكتل نفسها في منزله للغرض ذاته، وهو تقريب وجهات النظر بينها لإنهاء الأزمة السياسية.

السودان
مجلس السيادة السوداني
عبدالفتاح البرهان
قوى الحرية والتغيير
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