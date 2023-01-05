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تونس.. توقيف 10 قيادات من «النهضة»

عناصر شرطة في العاصمة التونسية (أرشيفية)
6 يناير 2023 02:05

تونس (وكالات)

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أكدت مصادر قضائية تونسية، أمس، أن النيابة العامة أمرت باعتقال 10 قيادات في حركة «النهضة» الإخوانية ورجال أعمال مرتبطين بها
على خلفية شبهات التورط في جرائم غسل الأموال، في قضية جمعية «نماء الخيرية». قرار النيابة العامة جاء أيضاً بعد توقيف وسجن القيادي بحركة «النهضة» عبدالكريم سليمان، على خلفية اتهامات بغسل وتبييض الأموال. وبين القيادات الـ10 الصادر بحقهم قرار الأمس، قيادات حالية وسابقة بـ«الإخوان»، ورجال أعمال مرتبطون بالجماعة، وبينهم شخصية كبيرة بالقطاع العقاري، وأشخاص مختصون في تجارة العملة. وجرى الكشف عن تدفقات مالية مشبوهة من الخارج وإيداع وتحويل أموال ضخمة بطرق ملتوية.  

تونس
حركة النهضة
حركة النهضة الإخوانية
جرائم غسل الأموال
القضاء التونسي
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