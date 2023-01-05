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لبنان.. القضاء يدعي على 7 أشخاص في مقتل جندي من قوات «اليونيفيل»

المركبة التي تعرضت لإطلاق نار (رويترز)
6 يناير 2023 02:05

بيروت (الاتحاد)

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ادعى القضاء العسكري اللبناني، أمس، على 7 أشخاص بينهم موقوف واحد من ميليشيات «حزب الله» الإرهابية في الاعتداء على قوة الأمم المتحدة المؤقتة «اليونيفيل» جنوبي لبنان.
وفي 14 ديسمبر الماضي، قُتل الجندي الإيرلندي شون روني وأصيب ثلاثة إثر تعرض آليتهم العسكرية لإطلاق نار في منطقة العاقبية جنوب لبنان، وهي منطقة نفوذ لميليشيات «حزب الله».
وقالت وسائل إعلام لبنانية خاصة، إن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي ادعى على 7 أشخاص بينهم موقوف واحد في حادثة الاعتداء على القوات الدولية جنوبي البلاد.
وطبقاً لمواد تصل عقوبتها إلى السجن 20 عاماً، ادعى القاضي عقيقي على الموقوف «م. ع» بإقدامه على القتل ومحاولة القتل قصداً، وعلى الستة الآخرين بمحاولة القتل وإطلاق النار تهديداً وإحداث تخريب في الآلية العسكرية. وبالنسبة للمتهمين الستة الغائبين، أصدر بلاغات بحث وتحرٍ بحق 4 وآخرين مجهولي الهوية.
وأحال القاضي عقيقي هذا الادعاء إلى قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان طالباً إصدار المذكرات اللازمة وفق ما تقتضيه مجريات التحقيق.
ومنذ عام 1978 تنتشر قوة «اليونيفيل» جنوبي لبنان وهي تضم نحو 10 آلاف جندي، ومن مهامها مراقبة تطبيق القرار 1701.

لبنان
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القضاء اللبناني
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