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«الإطار التنسيقي»: 6 أشهر لتقييم عمل الحكومة العراقية

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
6 يناير 2023 02:05

هدى جاسم (بغداد)

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كشفت مصادر عراقية مطلعة أن رئيس الوزراء محمد السوداني قدم شرحاً مفصلاً عن قيام القوات المسلحة بعمليات نوعية بالاعتماد على المعلومات الاستخبارية في محاربة الإرهاب والقضاء على خلاياه النائمة في عدد من المحافظات. وقالت المصادر التي حضرت اجتماعاً لقوى «الإطار التنسيقي» في تصريح لـ«الاتحاد»، إن السوداني أعلن أن العام الحالي سيكون حاسماً بالنسبة للقضايا الأمنية والخدمية وإن الشعب العراقي سيلمس تطوراً في القضايا التي تهم أمنه وسلامته وعيشه. وقالت المصادر إن «المجتمعين منحوا السوداني مهلة 6 أشهر لتقييم عمل وزارات حكومته وأن الوزارة التي لا تنفذ خطط برنامجه الحكومي عليه اسبتدال مسؤوليها بآخرين». وكان «الإطار التنسيقي» قد أعلن في بيان، دعمه للإجراءات التي تقوم بها حكومة السوداني في سبيل النهوض بالواقع الخدمي.

الحكومة العراقية
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محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي
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