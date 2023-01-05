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مباحثات أميركية أممية لدفع جهود السلام في اليمن

مباحثات أميركية أممية لدفع جهود السلام في اليمن
6 يناير 2023 02:05

عدن (الاتحاد)

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حثت الولايات المتحدة الأميركية الأطراف اليمنية على تسريع مشاركتهم مع جهود الأمم المتحدة لدفع عملية السلام.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان مقتضب، إن «مبعوثها تيم ليندركينج التقى المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، لمناقشة الجهود لدفع عملية سلام شاملة في اليمن».
وأضاف البيان، أن «الولايات المتحدة الأميركية تحث أطراف الصراع على تسريع مشاركتهم مع جهود الأمم المتحدة».
وشدد البيان على أن «العمل العسكري سيجلب معاناة أكبر، وأن التسوية السياسية اليمنية فقط يمكن أن تجلب الراحة».
وأمس الأول، أعلنت الخارجية الأميركية أن مبعوثها ليندركينج بدأ جولة في الأردن والسعودية في مسعى دفع جهود إحلال السلام في اليمن.
إلى ذلك، بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، أمس، مع المبعوث الأممي هانس جروندبرج خلال لقائه أمس في الرياض، جهود إحياء مسار السلام في البلاد.
وتطرق اللقاء إلى مستجدات الملف اليمني والجهود الأممية المنسقة مع المجتمع الإقليمي والدولي لإحياء مسار السلام وإنهاء الحرب والمعاناة الإنسانية في اليمن.
وشدد العليمي، على دور الأمم المتحدة في ضمان حل عادل وشامل للقضية اليمنية وفقاً للمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً وبما يضمن تطلعات اليمنيين في بناء الدولة والعيش الكريم والمواطنة المتساوية».

السلام في اليمن
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الأزمة اليمنية
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