سيؤول: «مسيرة شمالية» تخترق منطقة الحظر الجوي

سيؤول (وكالات)

أكدت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أمس، أن واحدة من 5 طائرات بدون طيار كورية شمالية انتهكت مجالها الجوي في 26 ديسمبر الماضي ودخلت لفترة وجيزة منطقة حظر طيران محلقة بالقرب من المكتب الرئاسي في سيؤول. وقالت اذاعه الـ (كي بي اس) العامة نقلاً عن مسؤول من هيئة الأركان المشتركة أن «الطائرة المسيرة دخلت الأطراف الشمالية للمنطقة الأمنية المسماة (بي -73) وتغطي المنطقة دائرة نصف قطرها 7.3 كيلومتر تتمركز في المكتب الرئاسي ومبنى وزارة الدفاع في سيؤول. وأضاف المسؤول في الجيش أنه «على الرغم من فشل الجيش اعتراض الطائرات المسيرة إلا أنه لايوجد أي خطر على سلامة المكتب الرئاسي»، نافياً أي تكهنات صادرة عن المعارضة ووسائل الإعلام بأن الطائرة المسيرة اخترقت المنطقة. يذكر أن المنطقة الدفاعية الجوية لا تعتبر ضمن المجال الجوي الإقليمي ولكن تلزم الطائرات الأجنبية بالتعريف بنفسها عند الدخول لمنع الاشتباكات العرضية، حيث تم ترسيم منطقة تحديد الدفاع الجوي لأول مرة في عام 1951 من قبل القوات الجوية الأميركية خلال الحرب الكورية 1950 - 1953 بين الأطراف المعنية.