الجمعة 6 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الناتو يحذر من خطورة التقليل من قدرات روسيا

ينس ستولتنبرغ
6 يناير 2023 02:05

بروكسل (وكالات)

أخبار ذات صلة
روسيا تعلن عن هدنة في أوكرانيا لمدة 36 ساعة
أوكرانيا تعتبر علان وقف إطلاق النار "نفاقاً"
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة

حذر الأمين العام لحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ، أمس، من خطورة التقليل من قدرات روسيا، مشدداً على حاجة الناتو إلى المزيد من الأفراد والمعدات والأسلحة للدفاع المشترك.
وكان ستولتنبرغ، قد دعا الاثنين الماضي، إلى الاستعداد لصراع طويل الأمد في أوكرانيا، قائلاً: «إن روسيا لا تنوي التخلي عن أهدافها في أوكرانيا، وإن الدلائل تشير إلى أن موسكو تستعد لشن هجوم بري جديد واسع النطاق». وشدد الأمين العام لحلف الناتو على أن شروط اتفاق تسوية النزاع ستعتمد على الوضع في ساحة المعركة، مؤكداً ضرورة مواصلة تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا من أجل إقناع روسيا بالجلوس على طاولة المفاوضات والاعتراف بأوكرانيا كدولة أوروبية مستقلة وذات سيادة.

الناتو
حلف الناتو
روسيا
الأزمة الأوكرانية
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
الحرب في أوكرانيا
ينس ستولتنبرغ
حلف شمال الأطلسي
آخر الأخبار
موسم الحج
عربي ودولي
وزارة الحج السعودية: يسمح للمرأة بالتسجيل للحج من دون محرم
اليوم 08:49
بلباو وبيتيس يستعرضان في كأس إسبانيا
الرياضي
بلباو وبيتيس يستعرضان في كأس إسبانيا
اليوم 08:47
«السيتي» لا يستسلم!
الرياضي
«السيتي» لا يستسلم!
اليوم 08:40
واتساب يتيح "ميزة ثورية" في حال انقطاع الإنترنت
دنيا
واتساب يتيح "ميزة ثورية" في حال انقطاع الإنترنت
اليوم 08:23
لليوم الثالث.. النواب الأميركيون يفشلون في انتخاب رئيس لمجلسهم
عربي ودولي
لليوم الثالث.. النواب الأميركيون يفشلون في انتخاب رئيس لمجلسهم
اليوم 08:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©