الناتو يحذر من خطورة التقليل من قدرات روسيا

بروكسل (وكالات)

حذر الأمين العام لحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ، أمس، من خطورة التقليل من قدرات روسيا، مشدداً على حاجة الناتو إلى المزيد من الأفراد والمعدات والأسلحة للدفاع المشترك.

وكان ستولتنبرغ، قد دعا الاثنين الماضي، إلى الاستعداد لصراع طويل الأمد في أوكرانيا، قائلاً: «إن روسيا لا تنوي التخلي عن أهدافها في أوكرانيا، وإن الدلائل تشير إلى أن موسكو تستعد لشن هجوم بري جديد واسع النطاق». وشدد الأمين العام لحلف الناتو على أن شروط اتفاق تسوية النزاع ستعتمد على الوضع في ساحة المعركة، مؤكداً ضرورة مواصلة تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا من أجل إقناع روسيا بالجلوس على طاولة المفاوضات والاعتراف بأوكرانيا كدولة أوروبية مستقلة وذات سيادة.