مقتل 8 دواعش بعمليات في أفغانستان

كابول (وكالات)

أعلنت حكومة حركة طالبان أمس، مقتل 8 عناصر على الأقل ينتمون تنظيم «داعش» الإرهابي واعتقال 7 آخرين في عمليات أمنية لقوات الأمن التابعة للحركة في أفغانستان. وقال المتحدث باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد في بيان إن «قوات الأمن التابعة للحركة نفذت عمليات ضد شبكة خطيرة ومهمة» لـ«داعش» أسفرت عن قتل 8 من أعضاء الجماعة الإهابية بينهم أجانب واعتقال 7 آخرين. وأضاف أن «القتلى والمعتقلين خططوا لتجنيد عناصر لـ«داعش» من دول أخرى وجلبهم إلى أفغانستان لتنفيذ هجمات واسعة النطاق كما أنهم متورطون في الهجوم على السفارة الباكستانية في كابول وفندق يقيم فيه صينيون الشهر الماضي».

وأكد المتحدث أن المجموعة شاركت أيضا في هجوم بالقنابل بالقرب من مطار عسكري في كابول وعدة مناطق أخرى.