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حادث طريق يودي بحياة 18 شخصا في نيجيريا

حادث طريق يودي بحياة 18 شخصا في نيجيريا
5 يناير 2023 22:54

وقع حادث اليوم الخميس في شمال نيجيريا بين حافلة وشاحنة للماشية، أسفر عن مقتل 18 شخصا، من بينهم العديد من الأطفال، ماتوا حرقا، حسبما قال مسؤول في النقل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وعبرت الحافلة، التي قالت السلطات إنها كانت تسير بسرعة عالية، إلى الجانب الآخر من الطريق، وشبت النيران بها عندما اصطدمت بالشاحنة. ولدى نيجيريا، صاحبة أكبر تعداد من السكان في أفريقيا يبلغ حوالي 206 ملايين نسمة، تاريخ من الحوادث المدمرة. وترجع أسباب الحوادث إلى القيادة المتهورة واستخدام عربات لا تخضع للصيانة بشكل مناسب وسوء حال الطرق.

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المصدر: د ب أ
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