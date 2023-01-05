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دفن بنديكتوس السادس عشر في كاتدرائية القديس بطرس

دفن بنديكتوس السادس عشر في كاتدرائية القديس بطرس
5 يناير 2023 17:31

 أعلن الكرسي الرسولي اليوم الخميس دفن البابا الراحل بنديكتوس السادس عشر في كاتدرائية القديس بطرس بعد انتهاء مراسم الجنازة. وتم نقل التابوت الذي يحمل جثمان البابا البافاري المولد من ساحة القديس بطرس في روما إلى كاتدرائية القديس بطرس.

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وتم استبعاد الجمهور من هذا الجزء من مراسم الجنازة. ويرقد الآن البابا الفخري الراحل بنديكتوس، المولود باسم يوزيف راتسينجر، في قبر سلفه البولندي البابا يوحنا بولس الثاني، الذي تم نقل رفاته بالفعل إلى مكان آخر في الكنيسة منذ سنوات. وصنع التابوت من ثلاث طبقات من الخشب والزنك مصحوب بأشياء أخرى منها نص عن حياته و فترة البابوية. ووفقا للفاتيكان، انضم نحو 50 ألفا من المؤمنين إلى مراسم الجنازة في ساحة القديس بطرس، برئاسة البابا الحالي فرنسيس.

المصدر: د ب أ
البابا فرنسيس
البابا بندكتوس
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