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إسبانيا توقف 43 شخصا ينتمون لشبكة تستغل المهاجرين

إسبانيا توقف 43 شخصا ينتمون لشبكة تستغل المهاجرين
5 يناير 2023 17:14

أوقفت الشرطة الإسبانية 43 شخصا في جنوب البلاد يشتبه في انتمائهم إلى مجموعة إجرامية استغلت مهاجرين غير شرعيين وباعتهم وثائق مزورة.
وأوضحت الشرطة الإسبانية في بيان أن الضحايا أن الموقوفين "من جنسيات مختلفة" من دون تحديدها.
وبحسب البيان، جرت عمليات التوقيف في ملقة في الأندلس.

وتعتبر إسبانيا إحدى البوابات الرئيسية للهجرة الإفريقية إلى أوروبا. وفي العام 2022، تراجعت الهجرة غير الشرعية بنسبة 25,6 % مقارنة بالعام السابق، مع وصول 31,219 وافدا مقابل 41,45 عام 2021، وفقا للأرقام التي نشرتها وزارة الداخلية الثلاثاء.

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